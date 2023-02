L’uno-due nel finale taglia le gambe Il Seravezza esce battuto a Ostia

LIDO DI OSTIA – Settimana con tutte sconfitte per il Seravezza Pozzi quella che si è conclusa ieri. Era iniziata con la sconfitta casalinga (al “Buon Riposo“ i verdazzurri non vincono dall’11 dicembre nell’ultima panchina di Vangioni prima dell’esonero: 1-0 con la Sangiovannese) 2-1 contro l’Arezzo domenica scorsa, poi è proseguita con quella a tavolino arrivata dal giudice sportivo che ha dato ragione al Livorno (che aveva fatto reclamo per “il caso Maffei“ trasformando lo 0-0 del campo in un 3-0 in favore dei labronici) ed infine è terminata ieri con quella che è la prima sconfitta esterna da quando c’è Amoroso in panchina. Col nuovo tecnico infatti erano arrivati 4 successi su 4 in trasferta (1-0 a Montespaccato, 3-1 a Ponsacco, 2-1 a Città di Castello e 3-0 a Ghivizzano). Ieri la brusca frenata in terra laziale, con l’Ostia Mare Lido che ha rimandato a casa battuti i versiliesi con un 2-0 maturato nel finale di gara quando sono stati realizzati i due gol in quattro minuti, tra il 77’ ed l’81’.

Il Seravezza si presentava allo stadio “Anco Marzio“ di Lido di Ostia nuovamente senza il difensore Sorbo (che sembrava recuperato ma invece non cel’ha fatta a scendere in campo) oltre che senza i noti lungodegenti Fabio Maccabruni e Vietina. Il primo tempo è stato equilibrato. Poi nel secondo sono partiti meglio i verdazzurri facendo un ottimo quarto d’ora. Poi però ecco la condanna che arriva su un rigore per trattenuta in area e su angolo una marcatura persa. Nel complesso il Seravezza non aveva la solita gamba. L’Ostia è stato più determinato e non ha rubato niente, ottenendo la seconda vittoria di fila senza prender gol dopo quella a Città di Castello. La squadra ostiense risale così in classifica uscendo dalla zona playout. I versiliesi invece restano a quota 31 punti e dicono forse addio alle residue speranze di poter agganciare il treno playoff. Anzi come ha giustamente detto Amoroso bisogna guardarsi le spalle e mettersi quanto prima al riparo da brutte sorprese... perché quelle dietro hanno iniziato a correre. E domenica a Pozzi c’è la Pianese.