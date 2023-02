Lunga trasferta per il Seravezza Amoroso si affida a Benedetti per avvicinare la zona playoff

È partito ieri per la lunga trasferta ad Ostia il Seravezza Pozzi che dopo aver incassato in settimana la sconfitta a tavolino col Livorno vuole subito riprendersi punti preziosi per continuare a colorare la propria classifica nella corsarisalita per i playoff... anche se il tecnico Christian Amoroso ha dichiarato che "prima bisogna salvarsi". I verdazzurri fra l’altro da quando c’è il nuovo allenatore hanno sempre vinto in trasferta con 4 successi. Il super trand lontano dal “Buon Riposo” vuol esser mantenuto ma oggi l’ambiente che i versiliesi si troveranno di fronte allo stadio “Anco Marzio” di Lido di Ostia non sarà certo dei più semplici. Arbitra Kovacevic di Arco Riva.

I laziali in classifica hanno 26 punti, 5 in meno del Seravezza (che ora è a-4 dal quinto posto), e sono una squadra che segna pochissimo (secondo peggior attacco del torneo) ma subisce anche poco. I verdazzurri proveranno a pungere affidandosi al solito bomber Benedetti e sperando di trovare anche altre fonti di gol con un Camarlinghi che deve essere più concreto. Proprio il numero 10 dovrebbe partire dall’inizio largo a sinistra nel tridente a ridosso della prima punta anche se Podestà ne insidia la titolarità. In infermeria resta solo Vietina, oltre a Maccabruni mentre la buona notizia è il rientro di Sorbo che dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al centro della difesa, con Mannucci che tornerà ad accomodarsi in panchina. Per il resto il 4-2-3-1 di Amoroso sembra disegnato, con le sue tante certezze (su tutte la coppia mediana Bedini-Granaiola).

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 29 Sorbo (11 Mannucci), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 6 Granaiola; 14 Masini (2003), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi (33 Podestà); 9 Benedetti.