“Lorenzo il magnifico“ Nell’olimpo dei bomber

In Versilia ci sono bomber che hanno fatto la storia. Se guardiamo a quelli nati nel secolo scorso, in un collettivo pensiero immaginario, dovendo scegliere il nome "top" per ogni decennio di nascita non avremmo dubbi ad indicare il viareggino Vitaliano Bonuccelli (classe 1968) come il migliore di tutti fra quelli nati negli anni Sessanta, il pietrasantino Federico Tosi (classe 1979) come il migliore di tutti tra quelli nati negli anni Settanta, il viareggino Cristian Brega (classe 1987) come il migliore di tutti fra quelli nati negli anni Ottanta... e poi il camaiorese Lorenzo Benedetti (classe 1992) come il migliore di tutti tra quelli nati negli anni Novanta.

Il Seravezza Pozzi se lo gode il suo super-bomber che per non farsi mancare nulla ha voluto segnare pure nell’ultima giornata di regular season. Per Benedetti è stato il 23° sigillo in questo campionato (di cui 7 su calci di rigore), il 26° in stagione (aggiungendo i 3 in coppa) ed il 73° nelle sue 131 presenze totali con addosso la maglia verdazzurra (media-realizzativa di più di un gol ogni due partite giocate col Seravezza). Nelle ultime 8 giornate di questo campionato “Lorenzo il magnifico“ è andato a segno in ben 7 turni, restando a secco solo nello 0-0 con la Sangiovannese. Il suo score realizzativo è davvero qualcosa di spaziale, oltre che in costante aggiornamento. Roba da urlo.

Il numero 9 verdazzurro (che del Seravezza è anche il vice-capitano ed ha indossato spesso la fascia al braccio nelle varie volte in cui è mancato Granaiola) si è pure responsabilizzato maggiormente e si sente sempre più trascinatore di questa squadra. Si è laureato di nuovo capocannoniere in Serie D (l’aveva già fatto due stagioni fa con l’Union Feltre) vincendo non solo la classifica marcatori del girone E tosco-umbro-laziale (in cui il Seravezza ha chiuso al 7° posto) ma anche quella generale di tutta la Serie D nazionale (l’unico altro attaccante capace di segnare 23 reti negli altri 8 gironi è stato l’argentino Facundo Márquez del Sestri Levante nel girone A). E 23 gol Benedetti li fece già con la Pianese 1819.

Simone Ferro