Nelle gare di andata dei quarti di finale della coppa provinciale di Terza categoria lo Sporting Camaiore ha espugnato Minazzana battendo 2-0 a domicilio la Montagna Seravezzina grazie alle reti di Mariani e del solito bomber Marzio Luisotti. Mentre il Massarosa, capolista in campionato a +1 sui camaioresi, ha perso 2-0 in casa al Rontani di Bozzano facendo un po’ di turn over e subendo un gol per tempo su ingenuità difensive. L gare di ritorno sono in programma mercoledì 22 febbraio a campi invertiti. Le semifinali saranno a marzo con l’andata l’8 e il ritorno il 22.