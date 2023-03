Lo Sporting Camaiore si porta a -1 dalla vetta

Sempre più avvincente la lotta punto a punto al vertice del girone B della Terza categoria di Lucca. Il “bunker” Massarosa continua a non prender gol ma stavolta la capolista nel derby al “Martellini” non è andata oltre lo 0-0 contro i cugini rivali dello Stiava. Ne ha subito approfittato allora l’inseguitrice Sporting Camaiore che ha strapazzato nell’altro derby versiliese di questa 21ª giornata (la sesta di ritorno) il Bargecchia con un 3-0 nell’anticipo del venerdì sera (appena due giorni dopo la semifinale d’andata di coppa provinciale che i camaioresi avevano vinto 3-1 a Vorno) firmato da Vanni e dal solito implacabile bomber Marzio Luisotti (per lui fanno 34 reti stagionali: 22 in campionato e 12 in coppa). Così lo Sporting Camaiaore adesso è a -1 dal primo posto del Massarosa. Va di goleada l’Atletico Viareggio che cala il pokerissimo sul campo del fanalino di coda Atletico Marginone: il 5-0 è opera di Simoni e Lazzareschi nel primo tempo, Ansani, Bertini e Bastianelli nella ripresa.

I risultati delle altre partite di giornata: Angelo Bellani-Spianate 2-3; Filettole-Valfreddana 0-5; San Lorenzo-Pieve San Paolo 0-2; Vorno-Sant’Alessio 2-0; riposava la Calcistica Popolare Trebesto.

La classifica (a 9 turni dal termine della regular season): Massarosa 47; Sporting Camaiore 46; Pieve San Paolo* 38; Vorno 36; Valfreddana 35; Spianate* 34; Atletico Viareggio* 33; Bargecchia 32; San Lorenzo* 28; Stiava 25; Angelo Bellani* 14; Calcistica Popolare Trebesto* e Sant’Alessio 12; Filettole 9; Atletico Marginone 4. (* hanno già osservato il riposo)

Nel girone unico di Massa Carrara campionato quasi vinto (manca un soffio per la matematica) dal Montignoso che ha fatto il vuoto dietro di sé. Il Retignano (secondo a -14 dalla vetta) pareggia 3-3 con la Gragnolese segnando con Lorenzo Silvestri, Gianluca Tedeschi e Gianmarco Landi. Pari anche nel derby versiliese Montagna Seravezzina-Sporting Forte dei Marmi ma in questo caso senza reti. Sconfitta di misura per il SalaVetitia Seravezza FC che viene piegato 3-2 sul campo dello Spartak Apuane non bastandogli i gol di Andrea Soldani e Daniele Puccetti. Infine l’ultima della classe Sporting Marina ne prende 4 a Villafranca in Lunigiana.

I risultati delle altre partite della 21ª giornata apuana: Fosdinovo-Vallizeri 3-0; Monti-Montignoso 0-1; Pontremoli-San Vitale Candia 1-2.

La classifica (a 5 turni dalla fine della regular season): Montignoso 54; Retignano 40; Fosdinovo 37; Villafranchese e Montagna Seravezzina 35; Monti e SalaVetitia Seravezza FC 32; Sporting Forte dei Marmi 30; San Vitale Candia 29; Gragnolese e Vallizeri 27; Pontremoli 18; Spartak Apuane 16; Sporting Marina 5.