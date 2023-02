Lo spettacolo sul Massaciuccoli con i campioni giunti da tutta Italia

Si terrà oggi e domani sul lago di Massaciuccoli la coppa Carnevale di windsurf presso il circolo della Vela di Torre Del Lago. La competizione porterà sul lago circa 70 atleti, sei dei quali del Nimbus Surfing Club: Gabriele Lastrucci, David Pezzini, Andrea Bargi, Andrea Cesaretti e Francesco Spateri.

Sono 28 i circoli che da tutta Italia hanno iscritto atleti nelle tre categorie: “Leggeri” (possono includere U15U19), “Pesanti” (possono includere U19 solo in caso di partenza unica) e “Donne” (possono includere U15U19) che veleggeranno sul lago di Massaciuccoli per un massimo di 7 prove di regata nei due giorni di gara per questa tappa valida per il Campionato Italiano Windsurfer Class LT.

Il programma prevede oggi le iscrizioni dalle 9 alle 11, lo skipper meeting alle 11.30 e alle 12.30 il segnale di avviso della prima prova. Domani, il segnale di avviso per la prima prova è previsto invece alle 10. Sono presenti numerosi campioni Europei e Mondiali di Classe per una manifestazione che si preannuncia spettacolare. Capo giudice per la Federazione di Vela è Franco Manganelli.