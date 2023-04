ll Real Forte non si ferma più Decide Bernardini nel finale dopo sorpassi e controsorpassi

SORBOLO (Parma) – E chi lo ferma più? Il Real Forte Querceta vince anche in casa del Lentigione, centra il quarto successo consecutivo (settimo risultato utile di fila) e vola al quinto posto, in piena zona playoff. Partita pazzesca, con un andamento da montagne russe: i versiliesi si impongono 4-3 dopo aver chiuso il primo tempo sotto di una rete: decisivo a dieci minuti dalla fine il primo gol stagionale di Bernardini. Venturi opta per la coppia Verde-Rosati. Solo panchina per Pegollo. Parte forte il Real che trova il vantaggio grazie al difensore goleador Masi. Veemente la reazione del Lentigione. Formato sale in cattedra e, prima dell’intervallo, ribalta da solo la sfida. Il controribaltone Real si materializza nei primi 15i minuti della ripresa: prima Rosati e poi Bortoletti riportano avanti i versiliesi ma Sala a metà tempo fa 3-3. Nel finale Bernardini trova la rete del nuovo vantaggio, quello decisivo. Perché l’assalto del Lentigione non cambia l’esito della gara.