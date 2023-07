L’Italia di Bertolucci è terza dopo aver sfiorato la grande impresa con la Spagna

L’Italia di Bertolucci chiude l’europeo spagnolo al terzo posto grazie alla vittoria ai rigori (9-8) con la Francia nella finale di consolazione. Il grande rammarico per gli azzurri è stata però la sconfitta, sempre ai rigori, in semifinale con la Spagna, dopo una partita in cui erano stati a lungo in vantaggio. Per una nazionale che ha dovuto fare a meno dall’inizio dei fratelli Banini, Verona e Ambrosio e che ha perso anche Ipinazar (con la Francia in panchina) e Compagno era comunque umanamente difficile fare di più. Nella finalina i transalpini chiudono la prima frazione in doppio vantaggio grazie alla doppietta di Bruno Di Benedetto con Cocco che non sfrutta un tiro diretto nel finale. La ripresa si apre con la rete di Cinquini dopo meno di 1’. Al 4’ Herman riporta la Francia in doppio vantaggio rimontato da Faccin (12’) e Malagoli (20’ su tiro diretto). Nei supplementari doppio vantaggio azzurro con Gavioli e Cocco rimontato da Roberto e Brino Di Benedetto. Come la sera prima con la Spagna si va ai rigori, stavolta ad oltranza, con Cocco decisivo contro la famiglia Di Benedetto grazie a tre trasformazioni, a cui si aggiunge quella di Malagoli. In semifinale Italia vicina al successo sui padroni di casa: tre volte in vantaggio (Malagoli 2, Cocco) e poi in rimonta con il 4-4 di Malagoli. Nei rigori 3-0 per gli spagnoli per un risultato finale bugiardo e anche qualche recriminazione sull’arbitraggio. Risultati semifinali: ; Portogallo-Francia 5-2, Spagna-Italia 7–4 (14 posto).

ITALIA: Gnata (Zampoli), Cinquini, Cocco, Malagoli, Barbieri, Antonioni, Faccin, Gavioli, Ipinazar. All.: Bertolucci FRANCIA: Chambel (Audelin), Barengo, Di Benedetto B., Herman, Da Costa, Di Benedetto R., Savreux L., Gefflot, Di Benedetto C. All.: Savreux F.

Marcatori: Di Benedetto R. 14’47’’ e 15’47’’ p.t. Cinquini 0’36’’; Herman 4’03’’; Faccin 12’43’’; Malagoli 20’19’’ s.t. Gavioli 4’51’’ p.t.s. Cocco 1’04’’; Di Benedetto R. 1’06’’ e 2’13’’ s.t.s. Rigori segnati da Herman, Cocco (3), Malagoli, Gefflot, Di Benedetto R.