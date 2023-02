L’imperforabile Massarosa allunga in testa

Con la forza della sua imperforabile difesa il Massarosa continua a viaggiare a gonfie vele nel girone B di Lucca di Terza categoria. Nella 18ª giornata (terza del girone di ritorno) la squadra di Mauritanio Misuri con un gol per tempo, di Volpe e del solito Lorenzo Gaddini, è andata a vincere 2-0 in Valfreddana allungando in vetta alla classifica poiché le principali inseguitrici Pieve San Paolo e Sporting Camaiore si son “fatte male a vicenda“ nello scontro diretto terza contro seconda. I camaioresi hanno rimontato l’iniziale svantaggio trovando quello che poi è stato il definitivo 1-1 col bomber Marzio Luisotti. Così il Massarosa (dove mister Misuri è stato bravo a creare un gruppo unitissimo di giovani) vola ora a + 5 sullo Sporting Camaiore che tra l’altro sabato prossimo a Sterpi è atteso dal difficile confronto con la quarta della classe Atletico Viareggio (il Massarosa invece sarà di scena a Vorno). Proprio i viareggini nel sabato appena passato hanno strapazzato al “Basalari“ il Filettole con un 4-1 (primo tempo 2-0) a firma Lazzareschi, Danilo Discetti (doppietta per lui) e Ansani. Importantissimi in chiave lotta playoff pure i 3 punti casalinghi che ha colto il Bargecchia: a “Le Colline“ la squadra di Davide Ricci si impone 2-1 in rimonta per effetto delle marcature di Rosi e Marchetti. E sabato prossimo un altro derby per cuori forti sarà Stiava-Bargecchia. Lo Stiava è a sua volta in salute essendo reduce dal successo in esterna sul campo della Calcistica Popolare Trebesto, piegata 2-1 dai gol del mitico veterano Roberto Polloni (... che poi il giorno dopo ha festeggiato a suon di “faticosi“ bomboloni al Carnevale domenicale di Viareggio) e Marinari.

I risultati (con i marcatori) delle altre partite: Angelo Bellani-Atletico Marginone 2-1 (Alessi, M. Spitale, Papagna); San Lorenzo-Vorno 2-4 (2 Della Mora, Baroncelli, Rossano, Puccetti, Lavoria); riposava lo Spianate.

La classifica (dopo 18 giornate, a 12 turni dalla fine): Massarosa 42; Sporting Camaiore 37; Pieve San Paolo 32; Atletico Viareggio 30; Vorno 29; San Lorenzo* 27; Valfreddana e Bargecchia 26; Spianate* 25; Stiava 24; Angelo Bellani* 13; Calcistica Popolare Trebesto e Sant’Alessio 12; Filettole 6; Atletico Marginone 4. (* hanno già osservato il turno di riposo)

Nel girone apuano era la 18ª giornata corrispondente però qui alla quinta di ritorno. Il Retignano dà una manita in faccia al Pontremoli: il 5-1 è opera dell’intramontabile Federico Tosi (4 gol) e di Roberto Landi. Nel "monday-night" lo Sporting Forte dei Marmi ha fatto suo il derby con il fanalino di coda Sporting Marina. Mentre fanno rumore le cadute della Montagna Seravezzina (1-0 sul campo del Vallizeri, che l’ha spuntata su rigore) e del SalaVetitia Seravezza FC (che nell’anticipo del venerdì sera ha perso 2-1 col Monti tra le mura amiche del “Buon Riposo“ non bastandogli la rete di Luca Ceragioli). I giochi per il primo posto qui sembrano fatti da un pezzo: il Montignoso capolista in fuga adesso è a +10 sulla seconda (che è il Retignano). La Montagna invece da seconda che era ora è terza e lì è stata agganciata anche dal Fosdinovo.

I risultati delle altre gare: Fosdinovo-Gragnolese 2-1; Spartak Apuane-Villafranchese 1-3; Montignoso-San Vitale Candia 3-0.

La classifica: Montignoso 45; Retignano 35; Fosdinovo e Montagna Seravezzina 33; Villafranchese 30; Monti 29; Sporting Forte dei Marmi e SalaVetitia Seravezza FC 26; Vallizeri 24; Gragnolese 23; San Vitale Candia 22; Pontremoli 18; Spartak Apuane 10; Sporting Marina 5.