Leon d’oro a un passo dalla mèta Il Pozzo cade e rischia di uscire

POZZI DI SERAVEZZA

Leon d’Oro vicino alla meta, Pozzo con un piede e mezzo fuori, ma ancora i giochi non sono completamente decisi. Il Leon d’Oro batte 2-1 in rimonta il Pozzo, decisiva la doppietta di Nardi, al termine di una partita non memorabile, più agonistica ed intensa che tecnica. Nardi si mette in evidenza fin dall’inizio, ma la difesa del Pozzo rischia niente o quasi. Proprio la giovanissima squadra di Avio Landi spezza l’equilibrio al 40’, con una giocata d’astuzia e bravura: Bonacizzo finta di pennellare una punizione esterna in area, con la coda dell’occhio serve il liberissimo Cagnoni che sorprende tutti ed infila dal limite. La svolta arriva ad inizio ripresa, quando Meucci viene avanzato dalla difesa a centrocampo e nel Leon d’Oro entra anche Moriconi. Meucci scalda subito i guanti di Venè, poi Moriconi viene atterrato in area. Rigore che Nardi trasforma al 14’. Pochi minuti e Bertozzi tocca la palla con la mano; nuovo Rigore e nuova trasformazione di Nardi, stavolta al 20’. "Già nel primo tempo avevamo creato e sprecato – sottolinea Giacomo Vannoni del Leon d’Oro – incassando rete nell’ unica occasione concessa. Nella ripresa, almeno, siamo stati più concreti". "Partita decisa dagli episodi. Non siamo ancora fuori" precisa Avio Landi del Pozzo.

LEON D’ORO: Mariani, Cinquini, Bugliani, Mattei (Moriconi), Galli, Maggi, Pellizzari, Meucci, Landi, Adami (Macchiarini), Nardi. POZZO: Venè, Lorenzoni , Tonetti (Bartoli), Di Diana, Luisi (Grotti), Monacizzo, Neri, Ceragioli (Moscardini), Ivan (Melis), Cagnoni, Bertozzi.

Sergio Iacopetti