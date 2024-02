Le zebre cadono a Larciano. Ma restano ancora in testa

larcianese

1

viareggio

0

LARCIANESE (3-5-2): Venturini; Porciani, Fusco, Foresta; Iannello (39’ st Dinucci), Pini (37’ st Monti), Sarti (43’ st Sheta), Marianelli, Lo Russo; Ndiaye (48’ st Maccagnola), Biagioni (27’ st Guarisa). (A disposizione: Pinochi, Lebbaraa, Errachid, Lenti). All. Maurizio Cerasa.

VIAREGGIO (4-3-1-2): G. Santini; Benassi, Benedini, T. Ricci, Sapienza; C. Belluomini, Pizza, Minichino (41’ st D. Benedetti); Marinai (24’ st Scaranna); Brega (20’ st G. Ceciarini), Chicchiarelli. (A disposizione: Losavio, Lombardi, Coppola, Tomei, T. Belluomini). All. Stefano Santini.

Arbitro: Sara Foresi di Livorno (ass. Giovanni Luti e Federico Ficarra di Livorno).

Reti: 40’ st Ndiaye.

Note: ammoniti Benassi (V), Pizza (V) e Benedini (V).

LARCIANO – Incidente di percorso (se così lo si può definire) per la capolista in fuga Viareggio: le zebre sono incappate ieri al “Cei“ di Larciano in quella che è la loro 8ª sconfitta in 89 partite dalla ripartenza dal 2020 ad oggi. In questo campionato è la seconda sconfitta dopo quella interna patita col Pietrasanta un mese fa (negli ultimi tre anni di campionato fra Seconda categoria, Prima e l’attuale Promozione la Larcianese è la quarta squadra capace di battere i bianconeri di Stefano Santini dopo appunto il Pietrasanta, la Torrelaghese ed il Romagnano).

La Larcianese ha meritato il successo (che forse gli va anche stretto col “solo“ 1-0) giocando meglio per lunghi tratti, trascinata soprattutto da un Biagioni che ha messo seriamente a soqquadro la tenuta difensiva viareggina. Santini ha schierato inizialmente Marinai dietro le punte Brega e Chicchiarelli (con Ceciarini stavolta partito dalla panchina). Tatticamente però le cose non andavano come voluto e infatti ci sono stati alcuni accorgimenti. Al 75’ la traversa di Benassi servito da Cosimo Belluomini. Il gol-partita è giunto, su errore di Ricci, solo nel finale con la zampata vincente di Ndiaye, che due minuti dopo in contropiede si è divorato il 2-0.