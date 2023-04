Le vite in parallelo di Alessandro e Mirko

La coppa Italia è un trofeo che si addice alla famiglia Bertolucci. Dopo i tanti successi da giocatori, stavolta i due campioni viareggini sono riusciti nell’impresa di portare le proprie squadre (Pumas Viareggio per Mirko, Trissino per Alessandro) a conquistare in 24 ore i trofei di serie B, contro il Vercelli e A1, contro il Lodi. Pur se vivono e lavorano a distanza, il loro legame è fortissimo. I due fratelli che hanno fatto la storia dell’hockey su pista nazionale parlano di coppa e di altro ancora in parallelo.

La coppa Italia.

Alessandro: "Abbiamo coronato un altro sogno conquistando il secondo trofeo stagionale e il quarto in dieci mesi. Per ritrovare quattro vittorie in così poco tempo bisogna ritornare al grande Follonica. In più siamo in corsa nella Champions league, in cui siamo già qualificati per la final eight e in campionato, con il primo posto in regular season. Spero che la vittoria di coppa ci possa dare lo slancio per la volata finale della stagione con così tanti obiettivi che possiamo raggiungere".

Mirko: "Sono molto contento e vedo questa vittoria come la prima tappa di un percorso che era partito a settembre con l’impegno del gruppo nei campionati Under 19, A2 e B. La 19 è vicina alla qualificazione alle finali nazionali, la A2 è terza e la B ha conquistato la coppa Italia, non male per un gruppo di ragazzi in cui il più grande ha 18 anni e il più piccolo meno di 15. Il successo di coppa si aggiunge a quelle under 13 e 17 di un anno fa e ha un grande significato perchè è il primo trofeo senior. Ha fatto capire ai ragazzi che il lavoro paga e sono orgoglioso che l’abbiano vinta senza di me in pista".

Il futuro.

Alessandro: "Il livello del campionato si è alzato e nei play off tutto torna in gioco. Bisogna arrivare preparati. In partenza siamo la squadra da battere, ma non sarà affatto facile. Per il mio futuro è presto, adesso penso solo a portare più successi possibile a Trissino".

Mirko: "Puntiamo a chiudere i campionati di A2 e B nel modo migliore. Oltre alla under 19 anche la 15 è vicina alla qualificazione alle finali. E il progetto del centro sportivo di Torre del Lago, potrebbe davvero partire nei prossimi mesi. Con quello potremo avere una casa, tornare a lavorare sull’avviamento e aiutare tutta la frazione".

La famiglia.

Alessandro: "Sono molto contento per il successo di Mirko, ma soprattutto sono contento per le soddisfazioni che abbiamo dato ai nostri genitori che ci sono sempre vicini".

Mirko: "Anche se è a Trissino, Alessandro continua a seguire il progetto Pumas e io sono felice per le sue vittorie che sono frutto di tanti sacrifici e tanto lavoro".

Giulio Arnolieri