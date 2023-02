Le versiliesi cadono in Lucchesia Forte piegato dalla Folgor Il Corsanico male con l’Atletico

Si chiudono male le trasferte in lucchesia delle nostre squadre, due sconfitte e un pareggio il bottino collezionato tra Prima e Seconda categoria.

Prima categoria

Folgor Marlia-Forte 3-1

La Folgor Marlia mostra ancora una volta la sua forza e si mantiene terzo incomodo nella corsa al titolo, per gli squali seconda battuta di arresto che fa svanire definitivamente il sogno playoff. Apre le marcature Busembai con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Bedei, raddoppio del solito bomber Gabriele Ceciarini che finalizza al meglio una veloce ripartenza e continua la sua corsa per la marcatori con i colleghi Bertuccelli e Chicchiarelli, primo tempo che si chiude sul risultato di due a zero, la riapre Federico Barbetti con un magistrale calcio di punizione in avvio di ripresa ma alla mezz’ora la chiude Curumi, tap in decisivo sul rigore parato da Bedei proprio a Ceciarini

Lammari-Torrelaghese 0-0

Buon punto per i gialloviola che tornano a muovere la classifica dopo un filotto di sconfitte, prima frazione equilibrata ma con poche occasioni, nella ripresa ospiti vicini al gol con Marsili al 8’, conclusione che si infrange sul palo, occasioni ancora per lo stesso Marsili e Dati murate dal portiere.

Atletico Lucca- Corsanico 3-1

Ancora una sconfitta per gli orange che passano in svantaggio sulla bella conclusione da fuori di Berrettini, pareggia el Brussi Simonini con una conclusione di prima intenzione al volo su preciso cross di Correia, nella ripresa ancora avanti i locali con il gol da distanza ravvicinata di Marzi e score che si chiude sul tre a uno finale grazie a Secchi che sfrutta alla grande un contropiede ben orchestrato.

Seconda categoria

Monzone-Lido 1-1

Punto positivo per i cavallucci che sul difficile campo dei massesi muovono ancora la classifica, al gol dei locali con il bomber Alessio Sabatini risponde il centrale difensivo Lorenzo Biagini con una bella conclusione che regala un risultato positivo ai suoi compagni.

