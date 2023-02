Prima categoria. Il Forte 2015 viaggia alla volta di Marlia per una gara da dentro o fuori per entrambe. Per i padroni di casa la vittoria è l’unica possibilità per sperare di recuperare terreno dalle due di testa; per gli squali invece forse l’ultimo treno per i playoff. "Un altro esame di maturità, lo affrontiamo con serenità e fiducia senza rinunciare al nostro gioco propositivo", dice il tecnico Luca Cagnoni. Scontro diretto salvezza invece per la Torrelaghese sul campo del Lammari penultimo. I gialloviola si devono mettere alle spalle un brutto momento con tante sconfitte. "Una finale da portare a casa, sappiamo che non sarà facile ma non siamo in crisi e lo dimostreremo", incita così i suoi il tecnico Simone Passaglia. Altro impegno delicato quello del Corsanico in casa dell’Atletico Lucca. Tra gli orange out Cipollini squalificato. "Ci danno tutti per spacciati, questo deve essere uno sprone in più per dimostrare a tutti che si sbagliano, cerchiamo di confermare gli ultimi progressi visti", dice il tecnico Stefano Maffei.

Seconda categoria. Gara delicata fuori casa anche per il Lido che viaggia alla volta di Monzone, i cavallucci che sono tornati in salute visti gli ultimi risultati vogliono chiudere la pratica salvezza con un altro risultato positivo.