Le gare di stasera in serie A1 Gds e Cgc recuperano martedì

Nel fine settimana originariamente previsto per le finali di coppa Italia (quella femminile, Valdagno-Matera si gioca domani alle 15.30 a Trissino), la serie A1 di hockey avrà un programma devastato dalle coppe europee.

Per la ventiquattresima giornata stasera si gioca solo Montebello-Montecchio; domani alle 18 Trissino-Sandrigo e sabato 5 aprile Bassano-Grosseto. Già giocate Lodi-Follonica 3-1, Forte-Cgc 5-1, Monza-Sarzana 2-3 e Valdagno-Vercelli 6-2. Frattanto è stata anticipata Sandrigo-Valdagno (3–2) della 25ma giornata, che sarà seguita, martedì 28, da Sarzana-Forte, Cgc-Trissino, Vercelli-Lodi, Montecchio-Monza e si chiuderà sabato 1 aprile con Follonica-Bassano e Montebello-Grosseto. Dopo la pausa pasquale, con gli europei under 23 in Portogallo, la 26ma e ultima giornata di regular season dovrebbe esaurirsi in due ‘soli’ giorni, il 15 e 16 aprile.

Stasera si gioca anche il ritorno dei quarti di Wse Cup: Braga-Igualada (andata 2-4), Lleida-Bassano (1-2), Coutras-Caldes (3-3), Follonica-Voltregà (2-5).