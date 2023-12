Le farfalle viareggine. Un volo d’oro e di bronzo

Ancora una pioggia di medaglie per la società raffaello motto di viareggio che miete successi sia in campo femminile che in quello maschile, dimostrandosi sempre più come una delle società migliori a livello nazionale.

Uno sguardo alle ultime prove e agli ultimi risultati raggiunti in campo femminile. Due vittorie e un terzo posto per la Raffaello Motto nella prova di Zona Tecnica 3 del campionato individuale Allieve Gold di ginnastica ritmica disputata nel fine settimana a Alba Adriatica (in provincia di Teramo). Melissa Musacci si impone tra le Allieve 3 con un totale di 96.700 punti (primeggiando a corpo libero, fune, clavette e nastro). Successo anche per Camilla Musacci tra le Allieve 1 con 61.650 punti (la migliore a corpo libero, fune e palla). Nella stessa categoria Emily Puccinelli stacca il pass per la fase nazionale piazzandosi sesta.

Sale sul gradino più basso del podio pure Siria Pastacaldi, terza tra le Allieve 4 con un totale di 99.250 punti (secondo posto alla palla e terzo al cerchio). Con questi ottimi risultati sale a 14 il numero delle ginnaste della Raffaello Motto in gara nella fase nazionale del campionato di categoria.

Doppia medaglia di bronzo per la Raffaello Motto al Campionato Nazionale di Specialità di ginnastica ritmica disputata nel fine settimana a Campobasso. Benedetta Barsotti e Arianna Pescaglini (nella foto a destra), che si presentavano all’appuntamento forti del titolo regionale conquistato a ottobre, si sono piazzate al terzo posto nella prova in coppia con 22.850 punti. Stesso risultato per Virginia Bacci, pure lei campionessa toscana, alla palla tra le Allieve di 2° fascia.

Dopo le 3 medaglie messe al collo nel Campionato Individuale Junior-Senior (Chiara Badii oro, Chiara Puosi argento, Juna Campomagnani bronzo), la Motto si conferma dunque anche in quello di Specialità. Dall’1 al 3 dicembre toccherà invece alle ginnaste del Campionato Nazionale Allieve Gold, in programma a Cervia.

red.viar.