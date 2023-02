Le due facce del Forte E’ bello solo in Europa

Ha due facce il Forte dei Marmi: bello e convincente in Europa, incostante in Italia: dal pareggio di Valongo in Champions League alla sconfitta (4-1) di Follonica in campionato sono passati solo tre giorni e la battuta a vuoto in Maremma ha riproposto i limiti di una squadra che, seppure ricca di talenti, ha già rimediato nove sconfitte in regular season e occupa un deludente sesto posto, l’ultimo utile per accedere ai play off evitando i preliminari. Certamente le non perfette condizioni di Gil, Gual e Ambrosio, unite alla grande voglia di riscatto della squadra di Silva con un Francesco Banini, che rientrava dopo tre turni di squalifica, decisivo, sono un’attenuante non da poco, ma nelle ultime giornate sarebbe indispensabile migliorare la classifica. "Nel primo tempo – ha detto il tecnico Molina – non siamo entrati in pista come dovevamo, ma non abbiamo fatto neanche così male da meritare di andare al riposo sotto di 3-0. Loro hanno gestito bene la gara, ma noi abbiamo creato tante occasioni senza, per vari motivi, riuscire a sfruttarle. Certamente il Follonica ha avuto il merito di segnare proprio nei momenti in cui avevamo avuto le opportunità per rientrare in gioco. Ritengo positivo che abbiamo continuato a lottare fino alla fine. Il fatto di aver segnato la rete allo scadere fa capire che ci abbiamo provato fino in fondo e questo è importante. Detto questo, dovevamo fare una partita diversa da quella che abbiamo fatto. Dobbiamo imparare e migliorare, come stiamo cercando di fare dall’inizio della stagione. Ora abbiamo una settimana intera per preparare la prossima partita e cercheremo di farlo al meglio per portare a casa punti importanti. Sabato arriva al Palaforte il Vercelli di Crudeli, seguiranno la trasferta di Sandrigo e il derby di ritorno con il Cgc. Ultime partita a Sarzana e in casa con il Montecchio.

G.A.