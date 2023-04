L’attacco super rende bello il Camaiore

CAMAIORE – Vendica la sconfitta dell’andata in campionato (e anche l’eliminazione di inizio stagione in coppa, con due pareggi) il Camaiore che con merito batte 2-0 un River Pieve sottotono. La partita di fatto non è mai stata in discussione, coi bluamaranto di casa che l’hanno approcciata meglio e poi controllata sempre senza patemi, ma anzi con qualità e vigoria fisica e atletica. Per i garfagnini un passo falso che può starci e che comunque non inficia minimamente la "super" annata della squadra di Pacifico Fanani.

Il Camaiore di Luca Polzella, ormai convertitosi (con successo) al rombo, domina col fraseggio veloce e si esalta tanto nello stretto quanto negli spazi. Ad incanalare presto la sfida è una giocata da "top" di Da Pozzo che aggancia col bostik una palla respinta dalla difesa ospite eludendo l’intervento di un avversario e poi disegna un tiro a giro potente e preciso che va ad infilarsi sotto l’incrocio dei pali: 1-0... e applausi a scena aperta per un giocatore di talento finalmente ritrovato nelle ultime settimane dopo una prima parte di stagione assai sotto aspettativa.

Il 2-0 potrebbe arrivare già nel primo tempo (Romboli lo nega al vivace 2004 Manfredi) ma invece bisogna attendere il quarto d’ora della ripresa quando Da Pozzo stavolta fa l’uomo-assist apparecchiando in verticale per un Geraci che è letale quando attacca la profondità: in area il bomber bluamaranto non sbaglia e trova il suo 14° sigillo in campionato (il 17° stagionale).

Numeri sbalorditivi per "Gerry", sempre a segno nelle ultime 5 gare (con 6 reti). La sciocchezza di Tommaso Ricci (che si fa espellere per due ravvicinatissimi falli evitabili) e i cambi di Fanani non variano minimamente lo spartito. E finisce 2-0.

Simone Ferro