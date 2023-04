L’Atletico Viareggio punta al titolo nazionale

Due compagini versiliesi a giocarsi i playoff promozione. Non poteva andar meglio di così nei campionati di calcetto. Partiamo dalle ragazze dell’Atletico Viareggio che superando nello spareggio regionale, giocatosi a Pistoia, il Firenze per 3-1, si sono conquistate gli spareggi nazionali. Adesso il programma prevede un triangolare con le campionesse regionali di Veneto e Trentino Alto Adige. Primo incontro il 14 maggio in Trentino e seconda la settimana seguente contro le Venete. In caso di vittoria del girone altro spareggio, stavolta andata-ritorno, contro la vincente del gruppo Piemonte-Liguria-Lombardia. Chi vince salirà nella A2 Nazionale. Tornando alla finalissima regionale, c’è comprensibile euforia nelle parole dell’allenatore Guido Colonna: “Grandissima prestazione. Siamo partiti fortissimo portandoci sul 3-0 con Carabba, Marcucci e Barsocchi, poi abbiamo gestito intelligentemente. Molto positiva anche la prova di Volpe. Per noi è un sogno”. Formazione: Volpe, Barsocchi, Di Nardo, Lenzi, Maggiani, Sandroni, Marcucci, Tancorre, Carabba, Lagreca, Di Martino.

Festeggia anche il Versilia in serie C1 che liquida 6-3 il Midland Global Sport, con Tintori 4 e De Angeli 2, e va in finale da secondo in classifica. Piazzamento che permetterà anche ai ragazzi di Matteo Paperini di poter contare su due risultati su tre contro il Futsal Torrita, arrivato terzo, il prossimo 5 maggio. Anche in questo caso ci saranno poi comunque gli spareggi nazionali. “Il primo obiettivo stagionale l’abbiamo raggiunto con pieno merit“, sottolinea lo stesso Paperini.

Serie C2. Penultima giornata e giochi già fatti. Perde malamente 11-0 l’Atletico Viareggio contro il forte Cus Pisa mentre mantiene un onorevolissimo 5° posto il Futsal Viareggio che piega 4-2 lo Scintilla 1945, con Gemignani 2, Belli e Ricci. “Non siamo entrati nei playoff - sottolinea Dario Fabbri -, ma alla prima stagione siamo soddisfatti. Il prossimo anno sarà un obiettivo concreto. Stiamo crescendo come squadra e come società”.

Classifica: Tau Futsal 69; Cus Pisa 68; San Macario Oltreserchio 67; Futsal Massa Mad Project 65; Atletico Viareggio 46; SecurJob e Massa C5 39; Polisportiva Quattrosquadre Futsal 38; Md United-Margine Coperta 34; Montalbano Cecina 29; Massarosa C5 28; Atletico Viareggio 27; Scintilla 1945 24; Giovani Granata 10; Toringhese 7.

Sergio Iacopetti