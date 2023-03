"Lascio la Vbs in buone mani Era il momento giusto per fare altro dentro la società"

"È una persona speciale". Così il tecnico uscente Stefano Santini descrive il tecnico entrante Francesco Corosiniti. Il cambio della guardia al timone della prima squadra del Viareggio Beach Soccer (vice-campione d’Italia in carica) ha fatto rumore dato che Santini lascia la panchina dopo 12 stagioni di fila. Farà il responsabile tecnico, supervisionando tutto dalle academy in su, oltre al direttore sportivo. Lui ha creato il movimento del beach soccer a Viareggio, iniziando col “torneo dei tornei” dedicato alla memoria di Matteo Valenti. E dal 2010 ha puntato forte sul calcio su spiaggia allestendo il Beach Stadium prima al Muraglione in Darsena e poi al Bagno Flora sul lungomolo dove quest’estate, dal 27 luglio al 4 agosto, si disputeranno le fasi finali della serie A maschile (prima volta assoluta a Viareggio) e femminile, del campionato under 20 (le prime due scorse edizioni sono state vinte dalla VBS), i playoff della poule Promozione e alla serie B regionale. "Sarei voluto andare avanti ancora qualche anno ma ho scelto di cimentarmi in un altro ruolo perché i fatti dell’ultimo periodo mi hanno fatto anticipare un progetto – ha spiegato Santini – il mio obiettivo per questa squadra è andare oltre l’ostacolo. Con Corosiniti (che è stato grande beacher e capitano della Nazionale, ndr) ci siamo conosciuti ad un corso a Tirrenia: lì ho capito che sarebbe stato un sogno portarlo a Viareggio. Pensavo che non sarebbe mai venuto e invece quando mi sono reso conto che quel progetto non sarebbe andato avanti, ho scelto di anticipare il volere mio e del club. In lui ho trovato una persona coi nostri stessi valori, di spessore, che dal punto di vista professionale mi ha lasciato a bocca aperta". "Sono molto felice e ringrazio tutta la società, in particolare Stefano che so quanto ci tiene a questa squadra – ha detto Corosiniti – il fatto che abbia scelto me per proseguire il suo lavoro mi inorgoglisce tanto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per una stagione importante".

E come stranieri ci saranno i confermati brasiliani Zé Lucas ed Alisson Maciel e il portoghese Léo Martins ma soprattutto il grande ritorno del nippo-carioca Ozu Moreira.