La Vbs in semifinale Oggi la sfida al Catania

viareggio

5

pisa

2

FARMAÈ VIAREGGIO: Morbini, Rombi, Tomei, Santini, Belluomini, Santucci, Sapienza, Lombardi, Cosci, Remedi, Fantinato, Moretti. All. Cinquini.

PISA: Bernardeschi, Armadori, Bacci, Badalassi, Baldacci, Del Mancino, Guarente, Marchetti, Mogavero, Patacchini, Serafini, Turini. All. Montecalvo.

Arbitri: Sacchi (Lecco), Benedetti (Tolmezzo)

Reti: 11’ pt Santini (V), 13’ pt Tomei (V), 10’ st Fantinato (V), 1’ tt Mogavero (P), 2’ tt Belluomini (V), 13’ tt Marchetti (P), 14’ tt Cosci (V)

Note: ammonito Bacci (P), parziali: 2-0, 3-0.

CATANIA – Vittoria e qualificazione. Superando il Pisa (5-2), la Farmaè Viareggio chiude al primo posto (a punteggio pieno) il girone B di Coppa Italia under 20 di beach soccer e vola in semifinale, dove oggi alle 16.15 affronterà il Catania Ssd, già battuto in campionato. I bianconeri si aggiudicano il derby toscano grazie alle reti di Santini, Tomei, Fantinato, Belluomini e Cosci.

La cronaca. I bianconeri sfiorano il vantaggio già sul calcio d’avvio, con Matteo Santini che fa tremare la traversa con una staffilata da metà campo. Nel finale di primo tempo la Vbs sigla l’uno-due decisivo: all’11’ Santini si procura e realizza un tiro libero, portandosi a quota 9 centri in stagione. Nel recupero arriva anche il raddoppio, firmato da Tomei con una rovesciata da posizione defilata.

Nella seconda frazione la Farmaè Viareggio riesce a contenere il tentativo di rimonta del Pisa, gestendo senza particolari apprensioni il doppio vantaggio. Che diventa triplo, al 10’, quando Fantinato trasforma un tiro libero dalla distanza (il pallone sbatte sulla base interna del palo e finisce in rete). Botta e risposta in avvio del terzo e ultimo tempo: i nerazzurri accorciano grazie alla conclusione di Mogavero direttamente su calcio d’inizio. Ci pensa però Belluomini, in sforbiciata, a ristabilire subito le distanze. È il fatto di punto esclamativo sul match. Il Pisa, infatti, trova il secondo gol nel recupero (tiro libero di Marchetti), che si rivela solo un’illusione, perché poco dopo Cosci, bravo e fortunato ad approfittare di un errore di Bernardeschi, di testa fissa il risultato sul definitivo 5-2.