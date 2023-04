La trasferta in Valdarno diventa una sfida fra bomber Benedetti contro l’ex Vanni

Ultimo treno per sperare ancora nell’aggancio ai playoff da parte del Seravezza Pozzi che vuole anche chiudere una volta per tutte la questione salvezza. Oggi pomeriggio allo stadio “Fedini” di San Giovanni Valdarno nella terzultima giornata del campionato di Serie D (girone E) va ad affrontare quella Sangiovannese che in classifica ha gli stessi punti (40) dei verdazzurri. All’andata al “Buon Riposo” finì 1-0 per il Seravezza (gol di Benedetti) e fu l’ultima di Walter Vangioni prima dell’esonero. Oggi dunque sarà sfida tra allenatori con un comune passato da compagni alla Fiorentina in Serie A: Aldo Firicano e Christian Amoroso.

E ci sarà anche un grande ex in campo come il centravanti Giacomo Vanni che ora è alla Sangio (dopo aver fatto la prima metà d’annata coi Mobilieri Ponsacco) e che due stagioni fa fu l’uomo-chiave della salvezza seravezzina. Tra i tanti motivi che colorano il match c’è anche la sfida nella sfida fra i due migliori portieri del girone (e tra i top numeri uno dell’intero panorama nazionale della Serie D) vale a dire Matteo Cipriani (ex Viareggio) ed Ettore Lagomarsini.

E poi c’è quel Lorenzo Benedetti che ha tanta voglia di aggiornare ulteriormente i suoi numeri e infrangere nuovi record: col Seravezza va a segno da 5 gare di fila (6 se ci mettiamo in mezzo anche il gol a Sirigu del provvisorio 1-0 al “Franchi” di Firenze nell’amichevole di lusso poi persa 5-1 con la Fiorentina) ed ha già eguagliato il suo personale primato stabilito in precedenza in questa stessa stagione (tra l’8° ed il 12° turno) e nell’annata 201819 con la Pianese. A bomber Benedetti inoltre mancano 2 soli gol per bissare il record di 23 reti in campionato fatto registrare proprio con la Pianese nel 201819. A livello di formazione Amoroso ha tutti a disposizione con capitan Granaiola che sta meglio e anche Sorbo dato in ripresa.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 11 Mannucci (29 Sorbo), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 6 Granaiola; 14 Masini (2003), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti

Simone Ferro