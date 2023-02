La squadra maschile della Motto sfiora il podio da neopromossa

A un passo dal podio, da neopromossa. La formazione maschile della Raffaello Motto ha ottenuto un ottimo quarto posto nella prima prova del campionato nazionale di serie B di ginnastica artistica disputata nel fine settimana al Mandela Forum di Firenze. Alessandro Salvati, Marco Castellano, Elia De Angeli, Andrea Cervelli, Alessandro Salvadorini e Niccolò Martin (in prestito dal Gymnastics Team di Padova) hanno totalizzato 143,650 punti, appena uno in meno dell’Artistica Stabia, giunta terza. "La nostra è la squadra più giovane del campionato. I giudici si sono congratulati per le esibizioni dei nostri ginnasti, tutti nati tra il 2005 e il 2009, che comunque hanno ancora margini di miglioramento", spiega il responsabile tecnico del settore maschile della Motto Gabriele Mattei. La seconda prova si terrà a Ravenna il primo weekend di marzo.