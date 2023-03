La Serie D ha il turno di riposo Ma dall’Eccellenza alla Seconda è un weekend ricco di partite

Con la Serie D in pausa vista la presenza della Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio, in questo weekend si gioca dall’Eccellenza in giù. E con il cambio dell’ora di stanotte... da domani l’Eccellenza gioca alle 15 e non più alle 14.30 mentre in Promozione, Prima e Seconda categoria i fischi d’inizio saranno alle 15.30 e non più alle 15. Ma vediamo il programma domenicale per le nostre versiliesi dall’Eccellenza alla Seconda.

Eccellenza. La 27ª giornata (quartultima di regular season) parte oggi con l’anticipo San Marco Avenza-San Miniato Basso (scontro diretto in zona playout per la salvezza). Il Camaiore domani è di scena a Castelfiorentino dove arbitrerà Buchignani di Livorno (il fischietto che domenica scorsa diresse Romagnano-Viareggio in Prima categoria), coadiuvato da Andreani di Carrara e Doronzo di Pistoia.

Promozione. Qui siamo già alla penultima giornata della stagione regolare. Il già salvo Pietrasanta (che in pratica non gioca più per nulla) riceve al “XIX Settembre“ il Pieve Fosciana: fischia Fatticcioni di Carrara, con Rizzo e Pacini di Prato. Il Capezzano al “Cavanis“ deve vincere e sperare se vuol provare ad andare allo spareggio altrimenti sarà retrocessione: domani ha il Castelnuovo (terna carrarina con Scalisi-Particelli-Panighini).

Prima categoria. Il Viareggio posticipa mercoledì alle 17 al Marco Polo con la Folgor Marlia. Domani Migliarino Vecchiano-Forte dei Marmi (arbitra Tesi di Pistoia); Calci-Torrelaghese (Briganti di Carrara) e Corsanico-San Frediano (Giolli di Empoli).

Seconda categoria. Pure qui quintultimo turno. Il Lido di Camaioreal “Benelli“ ha il Ponte delle Origini (Landi di Empoli).