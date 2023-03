La sconfitta immeritata del Vela Bascket

Una sconfitta, per il Vela a casa della seconda in classifica ma una sconfitta con onore in una partita, da definirsi equilibrata, decisa solo negli ultimi secondi. La formazione viareggina, presentatasi nel livornese a ranghi ridotti (soli otto giocatori in panchina) con ben ben quattro titolari assenti come Taylor, Albizzi Biagiotti e Altilio si è comportata nel migliore dei modi lottando senza mai cedere completamente all’avversario. Il Vela, partito bene con un 8-12 dopo 6 minuti di gioco resiste alla reazione avversaria e riesce a terminare il primo quarto sotto appena di una lunghezza (17-18). Vela che poi subisce la supremazia dei padroni di casa all’inizio della seconda frazione ma va comunque al riposo con un ancora incoraggiante 32-28 grazie anche al grande impegno dei giovanissimi chiamati a sostituire i titolari con una difesa al massimo delle loro possibilità. Al ritorno in campo dopo il riposo la formazione viareggina riesce a tenere a bada il S. Vincenzo (40-40) finché una bomba di Bartelloni opera il sorpasso e porta gli uomini di Bonuccelli avanti sul 44-45 anche sono poi i padroni di casa che allo scadere dei trenta minuti riportano il parziale a loro favore (49-47). L’incontro, rimane incerto fino all’ultimo (come abbiamo detto 62-61 a 42 secondi dalla sirena) ma questo breve spazio di tempo è fatale ai viareggini che purtroppo devono sopportare il peso di un forse immeritato insuccesso.

e.d.s.