La quinta posizione è la conferma di un percorso avviato cinque anni fa

Il campionato di serie A2 della Rotellistica Camaiore si chiude al quinto posto. Un buon risultato per la giovane società che, in soli cinque anni di vita ha già un bacino di 250 tesserati fra hockey e pattinaggio artistico. Questo il commento del presidente del sodalizio, Matteo Crudeli: "La nostra stagione si può dividere in due parti: la prima è culminata con la qualificazione alla finale della coppa Italia di A2, un traguardo storico per una società giovane come la nostra e per aver ottenuto il quale dobbiamo ringraziare i ragazzi e gli allenatori Maurizio Crudeli e Elia Guidi. Nella seconda parte abbiamo perso un giocatore per motivi di lavoro, si sono un po’ rotti gli equilibri e abbiamo visto una squadra diversa, che ha faticato di più a imporre il proprio gioco e ottenuto risultati meno brillanti. I ragazzi hanno comunque sempre dato il massimo e onorato la maglia fino alla fine. Il campionato si è chiuso senza infamia e senza lode, con un buon piazzamento tutto sommato. Siamo già al lavoro per la prossima stagione e presto ci saranno delle importanti novità a livello di inserimenti, che ci porteranno a crescere ancora. Il nostro impegno primario è e resta il settore giovanile che ci sta dando grandi soddisfazioni, con un numero crescente di praticanti". Per la formazione lidese sono 22 i punti frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte; 57 le reti segnate e 65 quelle subite. Marcatori: Niccolò Mattugini 12, Matteo Pardini 11, Ninci 10, Maremmani 9, Benedetti 6, Tirinnanzi 4, Emiliano Brunelli e Mattia Raffaelli 2.