La Pumas vince Rotellistica bene in 2 gare

Nell’ultimo fine settimana prima della pausa buoni risultati per le formazioni locali di serie A2. Vittoria interna (5-1, primo tempo 1-0) per la Pumas Farmaè che aggancia il Castiglione al secondo posto. Per i viareggini doppiette di Mirko Bertolucci e Michele Pesavento e singolo di Marchetti. Torna imbattuta dalla doppia trasferta al sud la Rotellistica Camaiore. Dopo la vittoria di Salerno (6-2, p.t. 3-2; reti di Niccolò Mattugini e Tirinnanzi 2, Ninci e Benedetti) c’è stato il pareggio a Matera (3-3, prmo tempo 2-1; Pardini, Ninci e Mattugini). Sconfitta di misura (3-2, primo tempo 1-0) per l’Sgs Servizi Forte dei Marmi, in rete con Chereches e Poletti, a Follonica. Altri risultati: Castiglione-Giovinazzo 4-6, Salerno-Grosseto 5-3. Classifica: Giovinazzo 29; Pumas e Castiglione 25; Sgs Forte 18; Camaiore 17; Sarzana 14; Follonica 11; Salerno e Matera 10; Grosseto 7. Da recuperare (il 25 aprile) Giovinazzo-Camaiore.

Serie A1: Follonica-Bassano 4-6, Montebello-Grosseto 2-5. Mercoledì 5 si recupera Bassano-Grosseto. Immutate le posizioni di: Gds forte quarto e Cgc dodicesimo.

G.A.