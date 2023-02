La Pumas sfida il Roller

Penultima giornata di andata nel campionato di serie A2, di nuovo alle prese con una sarabanda di anticipi e posticipi. Impegni interni per Pumas Farmaè Viareggio e Sgs Servizi Forte dei Marmi. La squadra di Mirko Bertolucci recupera stasera alla palestra ‘Dorando Pietri’ con inizio alle 21 la partita con il Roller Matera della 7a giornata; quella di Mori e Biagi gioca domani alle 18 al Palaforte contro il Giovinazzo. Rinviata al 19 marzo Salerno-Rotellistica Camaiore, mentre mercoledì era stata anticipata Follonica-Pumas (8a giornata), conclusasi sul 6-6. Per quanto riguarda la gare del fine settimana, se la Pumas Farmaè punta a sfruttare il fattore-campo per battere un Roller Matera sicuramente inferiore alle attese, ma con un organico da non sottovalutare, decisamente difficile il compito del lanciato Sgs Servizi Forte dei Marmi contro il Giovinazzo allenato da Marzella. I pugliesi fanno leva sulle reti dell’argentino Mura e sull’esperienza di elementi come Depalma e il materano Santeramo, mentre i rossoblu cercano di allungare la serie di cinque vittorie consecutive. Completano il quadro Grosseto-Castiglione (oggi alle 16) e Sarzana-Roller Matera (domani alle 15).

G.A.