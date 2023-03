La Pumas celebra i suoi eroi di coppa Italia. La crescita di un gruppo di ragazzi

La Pumas Farmaè Viareggio ha conquistato la coppa Italia di serie B battendo per 3-2 nella finale di Trissino l’Amatori Vercelli di Andrea Ortogni, ex portiere del Cgc, in corsa per la promozione in A2. La grande e legittima soddisfazione per la giovanissima formazione viareggina, nella quale i più ‘vecchi’ erano under 19, è ben rappresentata dall’allenatore Mirko Bertolucci che così racconta la finale: "Nel primo tempo eravamo un po’ contratti avendo di fronte un avversario più esperto. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di non pensare alla finale, ma di giocare come sapevano e penso che le mie parole abbiano fatto effetto, insieme al fatto che giocando il Vercelli in serie B, aveva un ritmo diverso che, alla distanza, si è visto: siamo cresciuti e portato a casa questo trofeo importantissimo per i ragazzi e la nostra giovane società. Fra l’altro, mi è dispiaciuto non poter scendere in pista, causa le norme vigenti, ma diciamo che da allenatore sono ancora più contento perchè così la vittoria è stata tutta e solo merito loro".

L’intelaiatura della squadra è quella che, un anno fa, aveva conquistato la coppa Italia under 17 e il campionato under 19 (con le maglie del Sarzana).

Questa la formazione della finale. Portieri: Thomas Mechini e Gabriel Dal Torrione. Esterni: Michele Pesavento, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Francesco Rugani, Nicholas Pezzini, Elia Cardella, Francesco Carrieri. Dello staff, oltre all’allenatore Mirko Bertolucci, facevano parte Cristiano Bottarelli, Ilaria Angelini, Simone Lenzoni e Gianni Rugani. Il giorno dopo, il trionfo della famiglia Bertolucci è stato completato con la vittoria del Trissino, guidato da Alessandro, nella coppa di serie A1.

G.A.