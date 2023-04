La prima volta del Cgc ai playout Bianconeri contro tre venete con un vantaggio da sfruttare

Per la prima volta nella sua storia il Cgc Viareggio affronterà i play out per la permanenza in serie A1. I bianconeri affronteranno tre squadre venete, Sandrigo, Montebello e Montecchio, contro le quali non hanno mai perso in regular season. La classifica di partenza vede le partecipanti partire con la metà (arrotondata per eccesso) dei punti conquistati ed è pertanto Sandrigo 12, Cgc 10, Montebello 9, Montecchio 6. Un piccolo vantaggio che il Cgc può sfruttare anche se, con tre punti per la vittoria (18 quelli a disposizione) tutto può succedere. Al termine delle sei giornate (in cui tutti affrontano tutti in partite di andata e ritorno) le ultime due classificate retrocederanno in serie A2.

Si comincia sabato 22 con Cgc-Montebello e Sandrigo-Montecchio; 29 aprile Montecchio-Cgc, Montebello-Sandrigo; sabato 6 maggio Sandrigo-Cgc, Montecchio-Montebello. 13, 20 e 27 maggio le date del ritorno a piste invertite. Per la squadra di Biancucci girone d’andata in salita, e ritorno in cui avrà due gare casalinghe, inclusa quella di chiusura con il Sandrigo. In questa settimana si completa anche il tabellone dei play off con il preliminare: Monza (decimo)-Vercelli (settimo) e Valdagno (nono)-Bassano (ottavo).

Le vincenti affronteranno rispettivamente Trissino e Lodi dal 26 (ritorno il 29, bella il 3 maggio) insieme agli altri due quarti, Gds Forte-Follonica e Grosseto-Sarzana.

G.A.