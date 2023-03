La presentazione con i premi e i campi gara

Lunedì mattina alle 11 al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago il Cgc ufficializzerà il calendario della 73esima edizione della Viareggio Cup (dal20 marzo al 3 aprile) e della quarta Viareggio Women’s Cup (dal 21 al 27 marzo). Al torneo maschile (con il Sassuolo campione in carica) prenderanno parte 32 formazioni, a quello femminile 8. Nel corso della presentazione di lunedì saranno anche resi noti i vincitori, per il 2023, dei premi “Bruno Roghi”, “Torquato Bresciani”, “Gaetano Scirea”, “Ondina”, “Cgc Viareggio” e “Luigi Gianneschi”. Si attende di capire quali saranno i campi su cui si giocherà, dopo che era stato annunciato come impianto principale di quest’anno il “Ferracci” di Torre del Lago che però deve ancora avere l’ok della Commissione Comunale di Vigilanza e in seguito dalla Figc. La gara inaugurale il 20 marzo sarà Sassuolo-Rukh (formazione ucraina di Leopoli).