La pioggia frena i versiliesi

Si sono concluse, anche se con un giorno di ritardo, le qualificazioni dedicate a Terza e Quarta categoria al torneo open maschile "Trofeo Nathan Yacht Refit", in corso al Tennis Club la Versiliana in collaborazione con Grantennis Events. La pioggia di venerdì ha fatto slittare un giorno di partite, mettendo i bastoni tra le ruote al trittico di giocatori versiliesi che si sono presentati alle sfide di domenica senza aver smaltito le fatiche del giorno precedente. Mattia Rivieri del Raffaelli, alla prima qualificazione in un tabellone importante grazie alla vittoria su Gennai, ha lottato con il 2.8 Crescenzi, che ha chiuso in due set (7-5, 6-2). L’idolo di casa Nathan Iacopinelli, con un passato in categorie importanti, ha mostrato sprazzi del suo tennis migliore, ma alla distanza ha dovuto arrendersi al giovane pistoiere Matteo Bruscaglioni che dopo un inciampo nel secondo set si è ripreso e ha portato a casa il risultato (6-4, 2-6, 6-4). Grande sfortuna infine per l’under 18 del Tc Italia Gabriele Celeri, arrivato a due punti dalla vittoria contro il lucchese Pierro (4-6, 7-5, 6-2). Riflettori puntati invece sul match disputato nelle prime battute del tabellone tra l’interessante prospetto fortemarmino Mattia Coloretti e il giovane bolzanino Leonardo Kolbe, con l’altleta di casa sconfitto dopo oltre tre ore di gioco (7-6, 4-6, 6-4). Nei prossimi giorni si entra nel vivo con un tabellone tutto da vivere.