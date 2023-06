La Per Ale domina il Torneo dei Quartieri, 4-0 al Torre del Lago

VIAREGGIO

È stato preceduto dal toccante ricordo di Vittoriano Rossi, per tutti Billino, il primo quarto di finale dell’edizione 2023 del Torneo dei Quartieri "Per Non Dimenticare". Vittoriano Rossi era un ‘genio’ del pallone, da tutti riconosciuto per le sue grandi doti tecniche e per un sinistro fatato; insomma un giocatore, seppur a livello dilettantistico, in grado di risolvere da solo le partite. Risolvere le partite esattamente come sono in grado di fare diversi elementi della Per Ale, corazzata di Luigi Cecchi. Brega, Galligani, Maiorana, Micchi, solo per citarne alcuni, sono un lusso ed anche un rimaneggiatissimo Torre del Lago ha dovuto pagare dazio.

Bastano 5’ a Barsotti, con una pennellata su punizione, per sbloccare la partita. Neanche il tempo di riprendersi che per Torre del Lago arriva la doccia fredda: Micchi in velocità supera il diretto avversario e batte in uscita il portiere per il 2-0. Torre del Lago ha un sussulto, con Carmazzi che dalla distanza impegna Pieraccini in una deviazione in angolo, ma è un fuoco di paglia. Bianchi, sempre dalla distanza, fa il 3-0 ed allo scadere sull’asse Micchi-Pardini, con il primo che crossa e il secondo che segna di testa, arriva il 4-0. La ripresa vale solo per la doppietta di Zaccagnini. Primo centro con un diagonale forte e preciso, secondo con una girata vincente appena dentro area. Infine Torre del Lago cerca, con orgoglio, la rete della bandiera, ma Pieraccini dice di no a Marsili, Bitto e Checchi. "Evidentemente loro avevano delle assenze – dice Cecchi –, ma comunque siamo una ottima squadra". "Eravamo contati – ammette Alfredo Cordoni – e contro uno squadrone non c’è stato nulla da fare. Abbiamo onorato il torneo ed il prossimo anno sceglieremo i ragazzi anche in base alla loro disponibilità".

Sergio Iacopetti