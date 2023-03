La partita perfetta del Real Forte Rosati e Verde annientano il Forlì

FORTE DEI MARMI – Alla vigilia Simone Venturi aveva chiesto la partita perfetta. Il suo Real Forte Querceta lo ha accontentato, superando 2-0 il Forlì grazie alle reti nella ripresa di Rosati e di Verde su rigore. Tre punti che blindano la salvezza e mostrano tutte le qualità dei versiliesi, bravi e concreti a interpretare nel migliore dei modi una gara ad alto quoziente di difficoltà.

Terza vittoria nel 2023, dopo quelle contro Pistoiese e Ravenna: è un Real Forte… reale con le grandi del girone. Venturi lancia Rosati dal primo minuto (non accadeva dal 9 gennaio) e non rischia l’acciaccato Pegollo: atteggiamento iniziale prudente, centrocampo folto e Verde unico punto di riferimento offensivo.

Il piano del Real Forte Querceta rischia di deragliare già al primo minuto per una lettura difensiva errata di Masi. Caprioni si presenta davanti a Raspa, lo aggira ma Tognarelli risolve sulla linea. La prima mezz’ora del Forlì è di assoluta qualità: sulla sinistra Rrapaj è un attaccante aggiunto e al 26’ ci vuole il miglior Raspa per salvare sul colpo di testa di Maini. Il Real Forte Querceta tira fuori la testa sul finire di tempo: invenzione di Bartolini per Rosati il cui sinistro al volo sorvola la traversa.

È il preludio alla ripresa inarrestabile dei versiliesi: Bartolini è l’uomo in più e da una sua cavalcata palla al piede di cinquanta metri metri nasce l’1-0, con Rosati bravo a finalizzare l’assist del trequartista. Verde sfiora subito il raddoppio (bravo Ravaioli a chiudere lo specchio), mentre la reazione del Forlì è tutta in un sinistro potente ma impreciso di Caprioni e in una conclusione velenosa di Varriale deviata in angolo da Raspa. Venturi alza i centimetri inserendo Pegollo al posto di uno stremato Rosati: ed è proprio l’attaccante massese a conquistare il rigore, causato da una trattenuta di Rrapaj. Dal dischetto si presenta Verde, palla da una parte e Ravaioli dall’altra: è il classico gol dell’ex che sigilla un pomeriggio da ricordare. Per lui è il priomo gol dagli undici metri in questa stagione..

Michele Nardini