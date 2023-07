La Nazionale pronta per gli Europei "Dobbiamo puntare a vincere"

Ultimi giorni di raduno per la nazionale italiana di hockey al centro federale di Recoaro Terme. Dal 17 prenderà il via a San Sadurni D’Anoia l’europeo senior in cui gli azzurri del commissario tecnico Alessandro Bertolucci vogliono essere protagonisti, nonostante alcune assenze pesanti. L’Italia insegue il titolo da Alcobendas 2014, anche allora in Spagna.

Alessandro, che giudizio dai sul lavoro svolto?

"Molto positivo. Dopo la prima settimana, con una squadra rinnovata e che doveva ancora amalgamarsi un po’, c’è stato il torneo in Catalogna in cui ci siamo comportati bene a livello tecnico, tattico e soprattutto caratteriale. Al di là del risultato (secondo porto dietro al Portogallo, battuto nel girone eliminatorio, ndr) direi molto bene".

Obiettivo nell’imminente europeo?

"Gli obiettivi restano quelli della vigilia. Credo che la nazionale italiana debba sempre partire per puntare a vincere, nonostante gli infortuni e il valore delle avversarie. Vogliamo fare bene e provare a vincere, ma anche una medaglia sarebbe comunque un bel traguardo".

La nuova formula, con le più forti inserite nello stesso girone eliminatorio, che peso avrà?

"Mi aspetto un europeo equilibrato perchè con questa formula, se non ci saranno sorprese nei quarti, in semifinale si troveranno tutte e quattro le più forti. Grande equilibrio quindi e penso proprio che sarà un grande europeo". Nel 2024 i mondiali saranno a Novara. Saremo pronti? "Mi auguro che ci sia una nazionale pronta per tentare a vincere il titolo. Il gruppo ha l’età e l’esperienza giuste, in più ci sarà il fatto di giocare in casa. Secondo me anche fra un anno a Novara saremo protagonisti". G.A.