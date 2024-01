La Motto vince ancora. Suo il trofeo Irene Bacci

Per la Raffaello Motto il 2024 si apre con la conquista del trofeo Irene Bacci. Per il secondo anno consecutivo la società viareggina si è imposta nel memorial di ginnastica ritmica dedicato alla direttrice tecnica lucchese prematuramente scomparsa nel 2007.

L’evento, organizzato dalla Ginnastica Ritmica Lucca e andato in scena nel fine settimana al PalaTagliate, ha visto esibirsi 15 società con oltre 160 atlete provenienti da ogni parte della Toscana e da varie regioni, dando vita a uno spettacolo che ha animato il pubblico e onorato nel miglior modo possibile il ricordo di Irene Bacci.

La Motto ha primeggiato nella classifica per società totalizzando 150 punti (davanti a Etruria 1897 e Falciai), 70 dei quali ottenuti tra la Senior (livello A-B): nella gara delle clavette, successo per Sofia Sicignano (con il rimarchevole score di 32,000), davanti alle compagne di squadra Chiara Badii e Chiara Puosi per un podio a dominio esclusivo della società della presidente Lucia Pieraccini. Epilogo simile alla palla, con Sicignano vittoriosa (31,550) davanti a Badii. Appena giù dal podio Puosi (quarta) e Isabel Puccinelli (quinta). Al nastro, secondo posto per Viola Pannacci e terzo per Martina Bonuccelli. Al trofeo Bacci hanno preso parte anche Sofia Ponticelli e Alice Parisi, entrambe protagoniste di buone esibizioni.

Soddisfazioni anche dalle Junior A-B, con Ester Lena prima alla palla (precedendo la compagna di squadra Viola Picchi) e seconda al cerchio). Tra le Junior C, affermazione al cerchio per Siria Pastacaldi, sul podio anche alla palla (terza). Ci sono andate vicine, al cerchio tra le Senior C, Benedetta Barsotti (quarta) e Arianna Pescaglini (sesta). Nelle prove a squadre della categoria Allieve Gold, primo posto tra le A1 (Melissa Musacci, Emily Puccinelli, Ginevra Borghesi, Virginia Bacci) e terzo tra le A3 (Anastasia Bertacca, Martina Coppola, Tessa Gabrielli).

"Irene Bacci è stata una figura di altissimo profilo sia sportivo sia umano: ha dato tanto alla ginnastica ritmica e siamo lieti di partecipare ogni anno a questo evento in sua memoria", commenta la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri. "La vittoria è una gratificazione ulteriore, perché si tratta di un appuntamento che vede impegnate ginnaste di rilievo nazionale. A noi è servito anche per valutare a che punto siamo in vista della prossima serie A1 (al via il 17 febbraio con la prima prova in programma a Chieti) nella quale vogliamo provare a confermarci dopo gli ultimi due secondi posti".