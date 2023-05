La Motto conquista la salvezza

La Raffaello Motto chiude al sesto posto il campionato di serie B di ginnastica artistica maschile: un risultato che vale la riconferma anche per il 2024. La formazione composta da Marco Castellano, Andrea Cervelli, Elia De Angeli, Niccolò Martin e Alessandro Salvati ha ottenuto complessivamente 287,900 punti nelle tre prove disputate a Firenze, Rimini e, lo scorso week-end, a Ancona. “In un campionato cresciuto vertiginosamente di livello negli ultimi anni, i nostri ragazzi si sono fatti valere meritandosi un piazzamento di rilievo – afferma l’allenatore Gabriele Mattei –. Per tutti loro è stata un’opportunità di crescita: i giudici hanno riconosciuto il valore della squadra, la più giovane di tutto il torneo”. I ragazzi della Motto saranno impegnati a Civitavecchia il 20 e 21 maggio per il campionato individuale Gold e a Padova il 10 e 11 giugno per la Coppa Campioni, che definirà i nuovi convocati delle squadre nazionali.