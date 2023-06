La Lucertola e la Madonnina "impattano"

La classifica di girone, dopo quattro partite disputate su sei, ancora non ha dato verdetto alcuno. Lucertola-Madonnina, finita 2-2, è stata partita bella ed elettrica per tutti i 90’ disputati. Parte meglio la Lucertola che controlla il gioco ed al 15’ ha l’occasione di portarsi avanti, con il rigore procurato da Lo Monaco che però fallisce. Lo Monaco è però tipo dal mancino delicato e così, al 25’, è proprio lui a sbloccare la partita direttamente da calcio d’angolo. La Madonnina si scuote e con Mazzone va vicinissima al pareggio, ma il difensore non intercetta un traversone di Sacchelli a porta spalancata. Sull’1-0 si conclude così il primo tempo. Nella ripresa è l’arbitro ad ergersi protagonista. È il 60’ quando decreta un rigore per un fallo su Tosi; rigore che l’inesorabile bomber trasforma per l’1-1. Appena 2’ e la giacchetta nera decreta un altro penalty, stavolta a favore della Lucertola per un tocco di mano di Mazzone. Imbrenda trasforma per il 2-1. Finita? Macché. Altri 5’ e Tosi colpisce di testa, l’arbitro vede un tocco di mano di un difensore e decreta, nuovamente, la massima punizione per la Madonnina. Tosi è glaciale per il 2-2 finale. “È stata una partita emozionante - commenta Alessandro Taccini della Lucertola -, Abbiamo seri dubbi sull’assegnazione del loro secondo rigore, ma ormai è andata. Adesso dobbiamo vincere la prossima partita contro la Cervia”. “Partita strana - gli fa eco Marco Iori della Madonnina - e che non ha mai avuto un padrone unico. Ci sono state fasi ad appannaggio di una squadra e poi di un’altra. Ragion per cui credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Adesso contro la Quercia possiamo solo vincere”. Classifica: Quercia 4; Cervia 3; Lucertola 2; Madonnina 1.

LUCERTOLA: Sacchelli, Buselli, Discini (Alari), Mattei, Manfredi, Consigli (Bresciani), Lo Monaco (Luchetti), Tonacci, Imbrenda, Berti, Tarabella.

MADONNINA: Battelli, Licusato, Bertoneri (Poli Al.), Costa, Maccabruni, Mazzone, Sacchelli, Poli An. Tarabella (Macchiarini), Tosi, Remorini.

Sergio Iacopetti