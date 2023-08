La Lido League di Lido di Camaiore: Real Sobrietà Trionfa per il Terzo Titolo Consecutivo

LIDO DI CAMAIORE

Formalmente si chiama Lido League-Meta Utopia-General Auto, ma si potrebbe ribattezzare ‘Coppa Real Sobrietà’. I Verdi vincono per la terza volta consecutiva il prestigioso torneo di Calcio a 5 (anche ieri sera per la finale al Pardini Sports Center c’erano più di 100 persone assiepate attorno al campetto) e fanno la storia. Storia che, a dir la verità, nonostante i tentativi dell’Impresa Edile Saba, in finale non c’è mai stata. Troppo forte il Real Sobrietà; sicuro nelle parate dell’ottimo D’Onofrio, preso per mano dal talento di Viola (eletto Mvp della finale e autore di 2 reti e altrettanti assist), e trascinato dalla verve realizzativa di Morelli (1 rete in finale e capocannoniere del torneo). Partita a ritmi vertiginosi, che si sblocca dopo appena 1’ con il centro di Viola. L’Impresa Edile Saba non sbanda e trova il pari con l’ottimo Rossi, dopo 10’. Viola però è scatenato. L’ex Camaiore centra la traversa, sul pallone si avventa Pacini che di testa segna il 2-1. Nella ripresa la Real chiude i giochi Viola sigla il 3-1 e poi fornisce l’assist per il 4-1 di Morelli. Nel finale accorcia Tomei. Per il Real Sobrietà è il momento di far festa, e un po’ di festa la fa pure l’Osasugna Fc che, nella finalissima della Minor League, supera 5-2 l’Edera GroupDori Fc (Marinari 2, Martinelli 2, BertilottiRusso, Filip), così come festeggiano: A.M.A. Soluzioni Ernergeriche per la Coppa Disciplina (Premio La Nazione), Caimani (miglior giovane), Diridoni (portiere Minor League), Marinari (capocannoniere Minor League e Mvp finale), Sargentini (miglior portiere Lido League) e Ninfea Torrellaghese (Rookie).

REAL SOBRIETÀ: D’Onofrio, Puddu, Iovino, Morelli, Viola,vPacini, Aquilante, Caniparoli. All. Iovino.

SABA IMPRESA EDILE: Sargentini, Capasso, Discetti, Costanzo, Grieco, Rossi, Carmassi, Tomei, Gemignani All. Bini.

Sergio Iacopetti