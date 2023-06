La Lanterna fa "scintille" In semifinale al Contrade

La sorpresa La Lanterna in semifinale, l’ambizioso Pontestrada a casa a maledire la malasorte. Esito più incredibile, per il secondo playoff del Torneo delle Contrade di Pietrasanta, proprio non poteva esserci: quando si risolve ai rigori una partita chiusa sullo 0-0 nei tempi regolarmentari, dopo forti emozioni nei supplementari, il termine ‘incredibile’ calza a pennello. A dire il vero dei 90’ regolamentari non c’è molto da dire; eccezion fatta per un tentativo di Maggi ed un contropiede di Bresciani per La Lanterna, e un rigore invocato, per un dubbio atterramento di Mancini, per il Pontestrada, entrambi nel primo tempo.

Qualche occasione in più nella ripresa per La Lanterna, con Bresciani, Moschetti,Bonaguidi e soprattutto Maggi, che fallisce da ottima posizione. I fuochi d’artificio arrivano quindi nei supplementari. Genovesi porta avanti il Pontestrada, al 10’ del primo tempo, scoccando imparabilmente al volo un traversone di D’Angina. Sembra la fine delle speranze de La Lanterna, ma a pochissimi secondi dal 120’ Bresciani inventa una splendida conclusione dalla distanza che vale l’1-1 finale. Si va ai rigori. Cortopassi e Gaina falliscono il proprio tentativo, uno calciando fuori e l’altro facendosi ipnotizzare da Nari, mentre Bresciani, Maggi, Moschetti e Da Prato sono infallibili. Per La Lanterna è festa con un 5-3 che sa di impresa, perché non del tutto preventivato . “Vittoria sofferta, ma nel complesso meritata - dice Gabriele Becchelli -. Se facciamo il conto delle occasioni create, si vede che ci abbiamo provato maggiormente”. “Avevamo tantissime assenze. Abbiamo comunque dato tutto” assicura Claudio Guidi del Pontestrada.

LA LANTERNA: Nari, Nardini, Bresciani, Da Prato, Moschetti, Landi, Bacci, Garbati, Bonaguidi, Balduini, Neri A. (Caddeo). PONTESTRADA: Bartoletti, Mazzei, Genovesi, Gaina, Bocci (Toncelli), D’Angina, Pellacani, Celentano (Dazzi), Lupoli, Coluccini (Cortopassi), Mancini (Macchiarini).

Sergio Iacopetti