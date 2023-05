La Gran Fondo della Versilia Domenica c’è la 25esima edizione

Tutto pronto per la 25ª edizione della Gran Fondo della Versilia, in programma domenica sul lungomare di Viareggio. I numerosi partecipanti in arrivo da tutta Italia e dall’estero si cimenteranno in uno dei tre percorsi: la passeggiata ecologica da 45 chilometri, il percorso medio di 89 chilometri e il lungo di 111. L’approdo, per tutti, è la Cittadella del Carnevale dove saranno allestiti il pasta party e la cerimonia di premiazione.

La formula è quella di una cicloturistica con tratti cronometrati: ci saranno tre cronoscalate sul percorso medio (Monteggiori, Pedona, Gavine) e cinque per il lungo (Monteggiori, Pedona, Orbicciano, Fiano Loppeglia e Gavine), per cui saranno premiati i primi tre atleti nelle categorie uomini e donne. Inoltre, saranno premiati i primi 13 classificati nelle categorie previste da Acsi con premi e prodotti del territorio da parte del Salumificio Gobitelli, di Andreini di ApriSprint e di Asmana Wellness World. La Gran Fondo è inserita nel calendario ufficiale del Coni e ha ricevuto un importante aiuto sia dalle amministrazioni, sia dalle realtà del territorio. La grande sorpresa, per quest’anno, sarò il lancio dei paracadutisti che al termine della cerimonia di premiazione faranno volare nel cielo di Viareggio la bandiera italiana e quella del comune di Viareggio con un evento aperto a tutta la cittadinanza.

RedViar