La gioia di Venturi: "Un sogno che si realizza"

E chi lo dice che i playoff in serie D non contano niente? Chiedetelo al Real Forte Querceta e al suo allenatore Simone Venturi, incontenibile dopo il successo per 1-0 sul Sant’Angelo che è valso il quarto posto in classifica. "Abbiamo realizzato un sogno. E pensare che fino a un mese fa parlavamo di salvezza…" L’impresa compiuta dal Real Forte Querceta è uno spot per questa categoria in cui, nel finale di stagione, troppe squadre, prive di obiettivi, abbassano la guardia. Il Real Forte Querceta no, ci ha creduto fino in fondo, anche dopo la sconfitta di una settimana fa con il Mezzolara che sembrava aver tagliato fuori i versiliesi. E invece la vittoria sul Sant’Angelo targata Verde e le sconfitte di Forlì e Ravenna hanno rovesciato il senso di questo incredibile finale di stagione. "Ho sempre avuto grande fiducia in questo gruppo, fin dal primo giorno di preparazione – spiega Venturi – abbiamo avuto una grande costanza di rendimento, trenta punti nel girone d’andata, ventisette nel ritorno. Abbiamo avuto un momento difficile a inizio 2023 ma ne siamo usciti più forti. Adesso godiamoci questo traguardo e giochiamoci il primo turno di playoff".

Per Venturi è anche il momento dei ringraziamenti. "Prima di tutto alla società che fa dei grandi sacrifici per fare calcio di livello in questa piazza. E poi al mio staff che ogni giorno mi supporta e mi sopporta. Non ho un carattere facile, starmi accanto non è una passeggiata. Infine a questo gruppo, che ha qualità morali che difficilmente ho trovato in altri spogliatoi". E adesso? Qualche giorno di meritato riposo e poi testa ai playoff con la sfida secca in casa del Carpi. "Proveremo a fare il massimo – conclude Venturi – ma ora godiamoci questo momento di festa".

Michele Nardini