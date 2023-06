La Croce Verde Discobolo diverte e vince

VIAREGGIO

Monopoli, Belluomini, Chicchiarelli, Scaranna e Santini da una parte. Minichino, Benedetti, Falorni e Baldassari, solo per citarne qualcuno, dall’altra. Insomma l’ultimo quarto di finale, dell’edizione 2023 del Torneo dei Quartieri Per Non Dimenticare, aveva le carte in regola per far divertire il numeroso pubblico presente al Marco Polo Sports Center e così è stato.

Il 3-1 finale premia la Croce Verde Discobolo, ma guai a pensare che superare Pulce&ScarburatoSpazio 3 (vice campione in carica) sia stata una passeggiata, anzi. Partita intensa e ben giocata fin dalle prime battute. Serve una giocata; giocata che arriva al 20’, quando Chicchiarelli riceve palla sulla fascia sinistra e taglia tutta la difesa avversaria per Morelli che irrompe sul palo lungo e di piatto insacca per l’1-0 Croce Verde Discobolo. L’ attaccante del Viareggio, fresco di rinnovo, è in palla così chiama Rugani alla difficile deviazione.

Pulce&ScarburatoSpazio 3 si vede con il gran tiro dell’altro bianconero Minichino che lambisce la traversa. Sull’1-0 termina la prima frazione. Conscio del rischio eliminazione Pulce&ScarburatoSpazio 3 aggredisce la ripresa. Passano 5’ e Minichino, specialista in reti dalla distanza, insacca con un rasoterra dal limite. Adesso è la squadra di Emiliano Falorni a fare la partita. Aurelio Falorni, a porta libera, perde l’attimo propizio per calciare, poi Santini (altro viareggino) respinge alla grande su Benedetti. La Croce Verde Discobolo si fa vedere, in due circostanze, con Scaranna poi inventa nuovamente Chicchiarelli. E’ il 25’ e la sua parabola su punizione sbatte sulla traversa, ma sulla respinta si precipita Viti, di testa, per il 2-1. Falorni spreca l’occasione per il 2-2 , così la parola fine la mette Mariani al 35’, che raccoglie un pallone appena dentro l’area ed infila imparabilmente Rugani per il 3-1. Nel finale Tesi prova a rendere il divario meno ampio, ma il suo bel calcio di punizione viene respinto sulla linea da Monopoli."Abbiamo vinto una partita difficile contro un grande avversario - sottolinea Giovanni Agostini della Croce VerdeDiscobolo-. Siamo felici". "Complimenti a loro - dice sconsolato Emiliano Falorni -, ma onestamente il passivo è troppo pesante. Abbiamo giocato una grande partita, ma siamo stati puniti dagli episodi".

Sergio Iacopetti