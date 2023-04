La coppa di Pasqua per la classe Star

Aprile per gli equipaggi della flotta viareggina della classe Star è sinonimo di regate: questo sabato si svolge l’edizione 2023 della Coppa di Pasqua, con partenza della prima prova fissata per le 13. Anche a Viareggio, che ospita una delle più importanti flotte Star, esiste il problema, comune in questo periodo a quasi tutte le classi veliche: la diminuzione dei partecipanti alle regate e il poco ricambio generazionale. Lo sottolinea Paolo Insom, presidente della Velica Viareggina, sodalizio nato nel 1951 e al quale il Coni ha recentemente conferito la Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2021. “Per questo motivo – dice Insom - abbiamo pensato di organizzare qui da noi iniziative volte al rilancio della classe Star, soprattutto fra i velisti under 30 e over 50. Metteremo a disposizione imbarcazioni del circolo per la scuola di vela e per partecipare alle regate. L’invito è aperto a tutti, anche ai soci di altri circoli e di altre zone, ma soprattutto a chi ha già avuto esperienze su altre classi, meglio se Derive. Tra i nostri progetti anche un Open Day Star nel quale far provare questa splendida barca e molte altre iniziative per contribuire a dare nuovo slancio alla vela, soprattutto fra i giovani.”

L’occasione è veramente ghiotta. “Chi è interessato può contattarci al 339-8518752 o venire presso la nostra sede in piazza Palombari dell’Artiglio Darsena Europa” conclude il presidente della storica società. Quest’anno dal 1 al 3 settembre sarà Viareggio ad ospitare il Campionato Italiano Star dove sono attesi i più importanti atleti. La Star, progettata Francis Sweisguth nel 1911, ha una lunghezza di 6,92 metri, larghezza di 1,73; pescaggio 1,02; peso 671 kg.; superficie velica 26,5 metri quadrati; equipaggio di 2 persone.

Walter Strata