La Cervia cala il pocker E piega la Madonnina

POZZI DI SERAVEZZA

La Cervia rifila un netto poker alla Madonnina e fa la voce grossa; di contro la Madonnina si lecca le ferite, ma saranno ferite che lasceranno strascichi, perché per il portiere Manattini il torneo è già finito, mentre per bomber Federico Tosi c’è da sperare che i guai fisici passino. Ma andiamo con ordine. Il 4-0 finale matura soprattutto nel primo tempo.

Primo tempo che viene ‘stappato’ dalla rete in mischia e conseguente ad un corner, quando ancora non sono passati 2’, da Cipollini. La Cervia controlla l’incontro e attorno al 20’ affonda nuovamente. Lancio per Maggi che parte in contropiede, Manattini esce alla disperata e lo atterra fallosamente. È rosso ma il dramma vero è che l’estremo della Madonnina (si parla di fratture multiple) è costretto ad uscire dal campo in barella. Marco Iori è quindi costretto a metter dentro Schiavone e a far uscire Poli. Per la Madonnina piove sul bagnato e così arrivano il 2-0 di Alberti al 25’, punizione, e il 3-0 di Maggi al 35’, liberato da uno scambio Alberti-Tedeschi. Nella ripresa il copione non cambia, anzi. Tosi avrebbe, su rigore, l’occasione di accorciare ma Rebellino non si lascia sorprendere e, beffa nella beffa, nell’occasione il bomber si fa anche male. Nel finale è Cornacchia a mettere il punto esclamativo sul successo della Cervia, quando mancano 5’ alla fine. "Siamo stati anche fortunati - premette Claudio Guidi -, ma abbiamo giocato con lo spirito giusto; spirito che ci può portare lontano, anche se siamo un po’ corti di rosa. Siamo tutti dispiaciuti per l’infortunio capitato al loro portiere". “Partita condizionata dagli episodi. Ci è andato tutto storto” dice invece laconico Iori.

Classifica: Cervia 3; Quercia e Lucertola 1; Madonnina 1.

CERVIA: Rebellino, Sabatini, Tedeschi, Cipollini, Mazzei, Tartarini, Alberti, Cornacchia, Pardini, Maggi, Bascherini. All. Guidi.

MADONNINA: Manattini, Licusato, Mazzone, Maccabruni, Dazzi, Poli Alessandro (Schiavone), Remorini, Costa, Poli Alessio, Tosi, Sacchelli. All. Iori.

Sergio Iacopetti