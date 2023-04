La cavalcata del Viareggio "Una dedica? Alla città"

Il progetto bianconero continua, il Viareggio festeggia il secondo titolo vinto in due anni e la prossima stagione giocherà nel torneo di Promozione. I bianconeri stanno tornando come da programma a giocare in campionati più consoni alla propria storia e tradizione, il successo in questa Prima categoria 202223 è stato sicuramente più sofferto e difficile vista la agguerrita concorrenza ma, numeri alla mano, ineccepibile e strameritato.

Migliore attacco con settantadue reti all’attivo finora e migliore difesa con sole ventuno reti subite, una crescita esponenziale domenica dopo domenica che ha tenuto i bianconeri sempre davanti alla concorrenza, due le gare da evidenziare, la prima sconfitta dopo due anni quella patita in casa per mano del Romagnano e il pari conquistato proprio a Romagnano che ha sancito di fatto la vittoria finale spegnendo le velleità di rimonta dei massesi.

Il tecnico Stefano Santini si gode il momento: "Non eravamo i più forti ma siamo sicuramente stati i più bravi, lo dicono i numeri e l’andamento del torneo, un successo bellissimo che ci premia di tanti sacrifici fatti tutti insieme da dedicare alla nostra amata città. Abbiamo saputo gestire a meraviglia la rosa con tutti e venti che hanno dimostrato di essere dei titolari. Due sole sconfitte in due anni di campionato e duecento reti messe a segno non sono un caso. Ringrazio tutta la dirigenza a cominciare dal presidente e tutto il mio staff di altissimo livello che mi ha supportato nel lavoro quotidiano e ovviamente i ragazzi che mi hanno fatto vivere queste grandi emozioni, ce lo siamo sudati sul campo e ricordo che era uno dei gironi di prima categoria numeri alla mano più qualitativi e difficili d’Italia, basti questo per far capire l’entità della nostra conquista".

Soddisfatto anche Daniele Cinquini che, come gli altri bianconeri, ha festeggiato a lungo la vittoria nel campionato di Prima categoria con annesso accesso in Promozione. "Certamente abbiamo dovuto impegnarci moltissimo – ha detto il giovane giocatore zebrato – ma siano stati capaci di superare le difficoltà grazie al gruppo unito. Volevamo il primo posto ed eccolo qua. Ce lo siamo meritato con impegno e sacrificio".

Carlo Andrea Brunini