La cavalcata del Forte I protagonisti dell’impresa

Perdere la prima partita di campionato, per poi vincerne la bellezza di 22 nelle restanti 25. È stata questa la forza - nei suoi numeri dirompenti - del Forte dei Marmi 2015 fresco vincitore, anzi dominatore, del campionato Juniores Provinciale. Una costanza unica, quella dei ragazzi guidati da Roberto Casini, allenatore della lunga esperienza e dalle tante vittorie, e da Lorenzo Cortopassi, ragazzo dalla volontà ferrea e di tanta passione che sta studiando per diventare allenatore. I numeri non mentono mai e racimolare 69 punti sui 77 disponibili, con un più 87 nella differenza reti, certificano ancora di più l’impresa della formazione fortemarmina che adesso punta al prossimo campionato regionale.

Porta, difesa, centrocampo, attacco, non c’è stato un reparto che non abbia girato alla perfezione a dimostrazione della forza di un collettivo che ha letteralmente ‘azzannato’ la stagione, scivolando solo nella trasferta di Viareggio quando il campionato era solo agli albori. Cortopassi, per tutta la stagione, si era trincerato in commenti ‘a favore di stampa e telecamera’: "Ci godiamo il momento, ma il campionato è lungo e con tante insidie", ma alla fine ha dovuto ammettere quello che era l’evidenza: "Onestamente sapevamo di essere forti e volevamo giocarci le nostre carte. Certo non ci aspettavamo di stravincere in questo modo, ma va dato onore a tutto il gruppo di aver sempre dato il massimo senza alcun calo di concentrazione".

Ed eccoli tutti i ragazzi dell’impresa: Michael Nocchi, Matteo Tenerani, Matteo Palla, Matteo Varteroni, Matteo Cardillo, Mattia Gennaro, Francesco Di Foggia, Eglo Gurray, Alessandro Battelli, Elia Mazzei, Matteo Bianchi, Lorenzo De Angeli, Matteo Marcucci, Luca Sacchini, Gabriele Alberti, Niccolò Pieraccioli, Giorgio Cozzani, Nicola D’Alessandro, Leonardo Fani, Niccolò Mosti e Carlo Mosti. Grandi meriti vanno, chiaramente al presidente Luca Aliboni ed all’ottimo direttore sportivo Sergio Ridolfi (già apprezzato ai tempi del Seravezza Pozzi). Hanno fattivamente contributo anche il massaggiatore Angelo Rovai, il dirigente Marco Bianchi, l’accompagnatore Marco Tenerani ed il media manager Stefano Palla.

Sergio Iacopetti