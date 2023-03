La capolista Vp non vuole fermarsi L’Upc tenta l’assalto ai primi posti

Siamo alle ultime curve della stagione e aumenta la fibrillazione attorno alle squadre versiliesi impegnate nei campionato di pallavolo e basket. Questo fine settimana va in scena un turno decisivo per le ambizioni delle compagini locali.

Volley. In serie C femminile (girone C), la capolista Vp Volley ha l’opportunità di tenere a distanza di sicurezza il Cascina, che insegue a -3. Le seravezzine scenderanno in campo stasera alle 21 al palasport Mecatti di Riotorto per infilare il dodicesimo risultato utile consecutivo. Di fronte si troveranno un brutto cliente, capace di sfruttare al meglio la spinta del proprio pubblico come dimostra il filotto aperto di quattro successi consecutivi tra le mura amiche. Sempre alle 21, ma al Pardini Center di Camaiore, sarà di scena l’Oasi che ospita il fanalino di coda Nottolini: le ragazze di Alessandro Francesconi, quasi invincibili in casa, si trovano di fronte una grande chance per consolidare il quarto posto.

In serie C maschile (girone B), l’Unione Pallavolo Camaiorese è allo sprint finale per la vittoria del torneo: i biancoblù sono terzi a tre punti dalla capolista, che però ha una partita in più, e oggi alle 17,30 scendono in campo alla Salutati di Montecatini Terme per vedersela col Montebianco, penultima della classe.

In serie D femminile (girone C), sfida tutto sommato abbordabile con la Jenco che ha perso contatto con la prima posizione (-7) ma è in piena lotta per il podio: le viareggine se la vedranno con Pontedera (penultima) stasera alle 21 al Piaggia.

Basket. Quattro giornate al termine del girone D di Promozione maschile, con il Versilia ancora ultimo ma in netta ripresa: i pietrasantini saranno di scena domani alle 18 alle Tommasi contro Volterra, quarta della classe. In serie C femminile, invece, impegno ostico per la Pfv che incrocia le armi con il Pisa.