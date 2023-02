La capolista Giana travolge il Prato

Ieri pomeriggio nel girone D tosco-emiliano-lombardo della Serie D si è giocata la parte rimanente della gara tra il Prato e la capolista Giana Erminio (gara sospesa mercoledì scorso al 32’ del primo tempo sullo 0-0 per infortunio dell’arbitro), Al Lungobisenzio è finita con la netta vittoria della Giana 3-0 grazie ai gol di Messaggi, Caferri e Perna su rigore,

Intanto continuano a cambiare panchine a destra e a manca: nel girone E tosco-umbro-laziale di Serie D il Città di Castello ha sollevato dall’incarico di allenatore Antonio Alessandria (con lui via pure il vice Massimo Pazzaglia) facendo tornare il tifernate doc Gualtiero Machi, che si porta dietro il secondo Simone Migliorati; in Eccellenza invece non c’è pace per la Massese, dove si dimette dopo sole 3 gare pure Marco Tosi (che era da poco subentrato a Raffaele Moriani) e al suo posto il nuovo dg Augusto Cantoni ha scelto Giuseppe Della Bona, massese doc ex San Marco Avenza, Pietrasanta e Camaiore (con lui sempre il fido Maurizio Bertocchi); in Promozione il Castelnuovo Garfagnana esonera Andrea Cipolli e prende Riccardo Contadini.