Juniores: il Capezzano ha sfiorato l’impresa

VIAREGGIO

Si è conclusa definitivamente anche la stagione Juniores e per le versiliesi è stato, nel complesso, un trionfo o quasi. Se nel Provinciale è stato un dominio (Forte dei Marmi 2015 campione e Viareggio, Academy QM Massarosa e Pietrasanta fra le prime cinque), nel Nazionale il Seravezza Pozzi si è dovuto arrendere 1-2 ai playoff, dopo 120’ di stoica resistenza, contro il forte Ravenna. Illusorio il momentaneo vantaggio siglato da Remedi. "Siamo saliti in Romagna – specifica Davide Pisani – rimaneggiati, ma abbiamo dato tutto. La nostra è stata una stagione stupenda andata al di sopra di ogni aspettativa e tanti ragazzi si sono messi in mostra".

Si è concluso anche il Regionale. Non c’è stato l’acuto ma, comunque, Capezzano Pianore, Camaiore e Lido di Camaiore hanno concluso, rispettivamente, al secondo, al terzo e al quarto posto. Si congeda con il 2-1 al Montecatini il Capezzano. A segno Boselli e Pighini. "C’è da esser soddisfatti – commenta Gianluca Di Cola – abbiamo speso tanto nella rincorsa, con 15 punti di svantaggio, ed alla fine ci siamo quasi riusciti. Ho allenato un gruppo di assoluto valore". Il Camaiore chiude con l’1-3 incassato dalla Don Bosco Fossone. A segno Scevola. "Ottima stagione – assicura Stefano Boggi – siamo partiti tra mille dubbi con l’obiettivo della salvezza ed invece siamo rimasti sempre tra le prime quattro. Merito di un gruppo di valore". Il Lido di Camaiore impone l’1-1 al vincitore San Giuliano. In rete Belli su rigore. "Conclusa una stagione ottima – commenta Luigi Troiso – da neopromossa e con la rosa più giovane del lotto. Negli scontri diretti non abbiamo mai perso, ragion per cui nel prossimo anno ce la giocheremo".

Classifica del regionale: San Giuliano 61; Capezzano Pianore 60; Camaiore 52; Lido di Camaiore, Atletico Lucca e Don Bosco Fossone 50; Folgor Marlia 46; Pescia 42; Montecatini e Belvedere Capostrada 40; Castelnuovo Garfagnana e Larcianese 39; Monsummano 37; Lunigiana-Pontremolese 32; Prato 2000 24; San Filippo 6.

Sergio Iacopetti